شكرا لقرائتكم خبر عن عهدية أحمد: مصر والسعودية والإمارات والبحرين أكبر من المخططات القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، تعليقا على تقرير وول ستريت جورنال، بأن قطر دفعت أكثر من 760 مليون دولار من أجل التأثير على مراكز الأبحاث في أمريكا، إنها لا تتعجب من أي أفعل تقوم بها قطر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن النظام القطرى يمكن أن يفعل أي شيء ليصل لأهدافه، مؤكدة أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين أكبر بكثير من المخططات القطرية.

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ولفتت رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، إلى أن هناك وسائل إعلام تسئ للسعودية والإمارات ومصر، وقطر تمولها، ولا نستبعد أن هناك أسماء أكبر من المحطات التي نعرفها.