شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاطعة الشعبية تهز تركيا" تريند بالسعودية..ومغردون:الشعوب تعاقب وتأدب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت حملات المقاطعة للمنتجات التركية في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير بين مستخدمو تويتر والتي بدأت تأتى بثمارها من خلال إعلان العديد من مقاطعة بالفعل المنتجات التركية واستخدام البدائل من الأسواق، وذلك ردا على سياسات أردوغان ودعمه للإرهاب.





شارك آلاف عبر هاشتاج "المقاطعة الشعبية تهز تركيا" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بالمملكة العربية السعودية ومصر، حيث واصل المغردون الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية ردا على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة ودعمه للإرهاب في الوطن العربى وكتب فهد الجبابى، عبر الهاشتاج داعيا إلى المقاطعة، قائلاً:" المال اللي نشتري فيه المنتجات التركية يرجع علينا بمساوئ عديده من دعم للإرهاب اللي يحاول خلق الفوضى أو دعم المرتزقة اللي يهاجمون بلدنا بكل وقاحه ودناءه تخيلوا ان حنا اللي ندعمهم والله شي يقهر .. لكن من الان أنا ببدأ في المقاطعة".







وغرد شوقى حجازى :"لم تعد القضية بالاختيار ، فهنا موقف لا يحتملُ إلا المقاطعة ، والتي بها يردعُ اردوغان ، ويتربّى غيره"، وترى بنت الأردن، عبر الهاشتاج:" هذا نتيجة سياسة اردوغان العدائية ضد جيرانه العرب الشعوب العربية اصبحت أكثر وعيا وتحضرا فعاقبت وادبت أردوغان على طريقتها".

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وأوضحت هاجر من خلال تغريدتها:" الليره التركية والاقتصاد التركي في الحضيض بعد سياسات اردوغان الغبيه و تهوراه و تهجمه على العرب بتصاريحه المستفزة شفنا تركيا كيف انتشرت فيها العصابات و السرقات و غيرها من قصص واقعيه نشوفها و نعيشها و خصوصا الي يستثمرون هناك يعلمون جيدا"، ويرى فهد :" مقاطعة المنتجات التركية واجب على كل شخص عنده غيره على دولته، اردوغان مول كثير احزاب لهدم دول مثل سوريا وليبيا. هنا نقول خط احمر ونوقف اي دعم اقتصادي لهم".