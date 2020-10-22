شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الداخلية العراقية يكشف كواليس واقعة إلقاء أم لطفليها فى نهر دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن جريمة إلقاء أم لطفليها من أعلى كوبرى يربط مدينتي الكاظيمة والأعظيمة أعلى نهر دجلة، تعد جريمة مروعة وبشعة وشنيعة، موضحاً أن شرطة المسطحات نجحت في العثور على جثة أحد الأطفال ومازال البحث مستمر عن الطفل الآخر، وتابع:" لم يتجاوز عمر الطفل الأكبر 3 أعوام والآخر أصغر منه".

وأضاف "المحنا" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الجريمة تعد الجريمة الخامسة خلال الشهرين الماضيين من هذا النوع أم لأب يقتل أبنائه أو أم تقتلهم.

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وكشف "المحنا"، عن أن الأم تعرضت لضغط نفس شديد عقب تطليقها من زوجها، وحرمانها من حضانة أبنائها، وتابع:"تطليقها تم بشكل مهين..حتى أهل هذه الفتاة وقفوا ضدها ورغم مطالبتها المستمرة بحضانة الأطفال إلا أنها لم تتمكن من ذلك"، مشدداً على أنه لا يبرر الجريمة مطلقاً ولكنه يشرح كواليسها.