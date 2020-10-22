شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم فى غابات جبل غلامة بالسعودية..وهاشتاج "تنومة" يتصدر تويتر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق ضخم في غابات جبل غلامة بمحافظة تنومة بالمملكة العربية السعودية، حيث ساعدت الرياح على سرعة انتشار الحريق، فيما تحاول الآن سيارات الإطفاء للدفاع المدني محاولة إخماد الحريق الهائل .





وكتب الدفاع المدنى السعودى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره ، وتعمل الفرق على محاصرته ، ولم تسجل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد".



الدفاع المدنى السعودى عبر تويتر

وتصدر هاشتاج "حريق تنومه" قائمة الأكثر تداولا على بالمملكة العربية السعودية، كما قام المغردين بالدعاء بتجاوز تلك المحنة، وقال سطاح بن بدر:" إن لله وإن إليه راجعون اللهم احفظ أهلنا في تنومه وأبعد عنهم كل مكروه اللهم برداً وسلاماً عليهم".

وغرد ريان :" يارب رحمتك وأحفظ حبايبنا في تنومة والله يلطف فيهم ومنظر يخوف والله"، وكتب أخر:" اللهم استودعناك تنومه وأهلها وكل بقعه في بلادي .. يارب احفظ البلاد والعباد".

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ونشر مغرد أخر يدعى الحمى، "فيديو" عبر الهاشتاج، يظهر من خلاله ألسنة النيران على مساحات واسعة من الأراضى، وعلق قائلاً:" لاحول ولا قوة الا بالله !منظر مُرعب جداً، يارب الطف بتنومه واهلها وعجّل بنهاية هذا الحريق بلا ضرر،يارب".





وعاد عمر الشمرى، :" لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم إجعلها برداً وسلاماً واحفظ المملكة وأهلها من كل سوء"، وكتبت أخرى عن تواجد سيارات الإطفاء ومحاولتها في إطفاء النيران قائلة :" اندلع حريق في غابات جبل غلامة بين النماص و تنومة، الآن تتواجد سيارات الإطفاء للدفاع المدني محاولة إخماد الحريق. اللهم احفظ اهل تنومه من كل شر".