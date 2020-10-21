شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» توضح قيمة غرامة فقد «الهوية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا توجد متطلبات لإصدار هوية «بدل فاقد»، وأنه عند فقدها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال. وقالت الأحوال المدنية، في وقت سابق، أنها دعت المواطنين في حال فقدان البطاقة للإبلاغ عن ذلك عبر نظام «أبشر»، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المستندات المذكورة بتذكرة الموعد.

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