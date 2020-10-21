شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمقيم استغل كورونا للمتاجرة بالمنظفات المغشوشة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وذلك بهدف المتاجرة بها، واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض تضمن غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة، والإبعاد عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

الجدير بالذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، داهمت فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض؛ تم اسغلالها في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف؛ وتم ضبط 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، إضافة إلى مواد أولية، ومكائن تستخدم للتصنيع، وكراتين وأغطية، وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.