شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: صوت الإطارات المرتفع مخالفة تستوجب الغرامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً يعد مخالفة مرورية.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عقوبة ارتكاب هذه المخالفة يتمثل في فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 150- 300 ريال.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أن التحكم في المركبة والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي.
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