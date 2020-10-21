شكرا لقرائتكم خبر عن «ويندوز 10».. تحديث جديد ينتظره أكثر من مليار شخص للنظام الأشهر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت شركة مايكروسوفت بإطلاق إصدارها التالي من من نظام التشغيل ويندوز 10 لأجهزة الحاسوب الشخصية، والأجهزة اللوحية، الذي يخدم أكثر من مليار مستخدم حول العالم ويُعد نظام التشغيل الأكثر شهرة حول العالم.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإنه قد تم إطلاق التحديث للعمل على على حل المشكلات الفنية والأمنية بالنظام فيما يوفر عددًا قليلًا من تحسينات البرامج.

ويمكن للمستخدمين التحقق من إتاحة التحديث لجهاز الحاسوب الخاص بهم عن طريق الانتقال إلى (الإعدادات) Settings ثم (التحديث والأمان) Update & Security، ثم (تحديث ويندوز) Windows Update، ثم النقر على زر (التحقق من وجود تحديثات) check for updates.

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أبرز التحديثات

ومن الأشياء الجديدة في تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) دمج متصفح الويب الجديد (إيدج) Edge المبني على المحرك المفتوح المصدر (كروميوم) Chromium من جوجل.

ومقارنةً بمتصفح (مايكروسوفت إيدج) الذي ظهر لأول مرة مع ويندوز 10 في عام 2015، يدعم متصفح (إيدج) المبني على محرك كروميوم المزيد من مواقع الويب وملحقات المتصفحات. وكانت مايكروسوفت قد أتاحت إصدارات مبكرة من متصفح (إيدج) الجديد يمكن للمستخدمين تنزيلها منذ عام 2019، ولكن الشركة لم تكن تدمجه في نظام ويندو 10.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015. ومنذئذ تصدر الشركة تحديثين كل عام. ويمثل هذا العامُ العامَ الثاني الذي تقدم فيه مايكروسوفت تحديثًا منخفض المستوى نسبيًا في الخريف، إذ يأتي بهدف تعزيز أداء نظام ويندوز 10 وجودته، بدلاً من إصدار مليء بالميزات الجديدة التي تجذب الانتباه، والتي قد يتعين على الأشخاص تعلم كيفية استخدامها.