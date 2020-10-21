السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة... فيديو

وفي تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، قال عبد الرحمن شمس إن: آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، "وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا"، مضيفًا أن تطبيق "اعتمرنا" مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.
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وأوضح أنه تم الكشف عن العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها.
وأضاف شمس:" لم نسجل أي حالات إصابة حتى الآن والأمور تسير وفقًا لما مخطط لها، وبدء العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ".
وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام، يوم الأحد، مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال 4 مراحل.
وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، في الأول من نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.
وفي المرحلة الرابعة سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
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