شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط 5 أشخاص تورطوا فى عمليات احتيال بـ11 مليون ريال عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 5 أشخاص، (مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالى إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وقد امتهوا إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلاماتٍ تجارية، و التسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء (120) عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها (11,856,259) أحد عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً ،تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين)، وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الانتربول السعودى ، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.