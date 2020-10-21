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مقتل وإصابة خمسة مواطنين بهجوم مسلح قرب خانقين بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، بأن خمسة مواطنين سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح قرب خانقين.

 

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وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء اليوم، الأربعاء، إن مجموعة مسلحة هاجموا عجلة مدنية لدى مرورها على طريق حلوان قرب قضاء خانقين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح".

 

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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