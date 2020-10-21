شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد انتخاب بلاده وإيرلندا بمجلس الأمن فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن انتخاب إيرلندا عضوًا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021 ـ 2022 بالتزامن مع انتخاب تونس، سيمثل فرصة سانحة للبلدين لتعزيز التنسيق بينهما، حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، والمدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الوزيربن أعربا خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير التونسي اليوم من نظيره الإيرلندي سيمون كوفناي، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات بين تونس وإيرلندا، ودعم التعاون الثنائي، لاسيما في ظل تعدد فرص تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.