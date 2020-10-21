شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى محذرا المملكة معرضة للموجة الثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، من الموجة الثانية لكورونا في حال التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية حسبما جاء بصحيفة عكاظ السعودية ، مضيفا نحن معرضون للموجة الثانية لكورونا في حال تراخينا في تطبيق الإجراءات الوقائية، وإذا قصّر البعض في تطبيق الإجراءات فسوف يؤثر على البقية. يجب على الجميع تطبيق التباعد والإجراءات»، مؤكدا أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، تسجيل 405 حالات إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 343 ألفا و373 إصابة، وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 329 ألفا و715 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5235 حالة، بإضافة 18 حالة وفاة جديدة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 385 إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلي 342 ألفا 968 إصابة،ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5217، بالإضافة إلي تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 329 ألفا و270 .