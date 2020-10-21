السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت يبحث مع القنصل المصرى بالكويت تعزيز التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت محمد العرادة القنصل العام في سفارة جمهورية مصر العربية السفير هشام عسران. ‏وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، دار اللقاء حول تعزيز سبل التعاون وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الطبقة العاملة المصرية في الكويت.

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