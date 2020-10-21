شكرا لقرائتكم خبر عن 29 حالة وفاة و1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس و 4 إصابات فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 740 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم، الأربعاء، أنه تم تسجيل 1442 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 45 ألفًا و482 مصابًا، مشيرًا إلى أن هناك 168 مصابًا بأقسام العناية المركزة.
وفى ذات السياق أعلنت وزارة التربية التونسية، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"بالمؤسسات التربوية، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع العام الدراسي 1390 إصابة، و3628 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي.
وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 683 مؤسسة تربوية، وطالت 623 تلميذًا و623 معلمًا و119 كادرًا إداريًا و41 حالة في صفوف العمالة.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في بيان اليوم - تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 740 حالة، فيما سجلت 1442 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45 ألفًا و482 مصابًا.
فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 4 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 7 آلاف و638 حالة إصابة مؤكدة.
وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم ،الأربعاء، انه تم تسجيل 4 حالات شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و363 شخصا، وعدد الوفيات 163 حالة .
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