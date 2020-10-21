29 حالة وفاة و1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس و 4 إصابات فى موريتانيا

وفى ذات السياق أعلنت وزارة التربية التونسية، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"بالمؤسسات التربوية، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع العام الدراسي 1390 إصابة، و3628 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي.

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وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 683 مؤسسة تربوية، وطالت 623 تلميذًا و623 معلمًا و119 كادرًا إداريًا و41 حالة في صفوف العمالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في بيان اليوم - تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 740 حالة، فيما سجلت 1442 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45 ألفًا و482 مصابًا.