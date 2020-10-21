شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون يبحث مع رئيس وزراء اليمن آخر المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، فى إتصال هاتفى مع رئيس مجلس وزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك سعيد، آخر المستجدات اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء - أن الحجرف أكد خلال الاتصال، أن دول مجلس التعاون ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جانبه .. ثمن رئيس وزراء الجمهورية اليمنية المواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمنى فى مختلف الظروف، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن و شعبه.