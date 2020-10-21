شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 65 ألفا و577 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان، اليوم الأربعاء إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 536 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و645 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.