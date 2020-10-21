نتنياهو وفريدمان: دول عربية تلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل كلمة له خلال مؤتمر الصحيفة العبرية نفسها، برفقة ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لافتا إلى أنه تحدث في الأسابيع الأخيرة مع من وصفه بـ "صديقه" الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد الإماراتي، وتحدث معه حول التعاون المشترك في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإمارات تعتزم جلب استثمارات ضخمة إلى إسرائيل، وسيتم استثمار مئات الملايين في الاقتصاد الإسرائيلي.
ومن جانبه، قال فريدمان إنه ليس لديه أي شك في أن أعضاء آخرين من جامعة الدول العربية سوف يصنعون السلام مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاقيات التي وقعت مع البحرين والإمارات من أعظم إنجازات إدارة ترامب في السياسة الخارجية.
وأوضح فريدمان قائلا: "لا أريد أن أستبق خطوات أي دولة، فكل دولة لها جدولها الزمني وحساباتها، لكن ستكون هناك دول أخرى في الجامعة العربية ستصنع السلام مع إسرائيل، ولا شك لدي في ذلك، واعتقد أنه بمرور الوقت حتى أكبر أعداء إسرائيل سيلاحظون التغيرات، ويفهمون من أين تهب الرياح، سيواجهون خيارا صعبا للغاية، وإذا كانوا يريدون أن يكونوا في الجانب الخطأ من التاريخ أم أن ينضموا إلى دائرة السلام".
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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