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خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الكشف عن الواقعة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثتي طفلين، يقولون إنها لضحيتي الجريمة الشنعاء التي جرت بين مدينتي الكاظمية والأعظمية.
لكن هذه الصورة بغض النظر عن مصدرها، فإنها لا تمت للواقع بصلة، حيث تزامن تداولها مع إعلان السلطات العراقية عدم تمكنها من العثور على الجثمانين، قبل أن تتمكن من العثور عليهما.
وعلى أي حال، فالصورة المتداولة والتي انتشرت بشكل فيروسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، سبق ظهورها منذ أكثر من شهرين عبر "فيسبوك"، وهو ما ينفي بأي حال، ارتباطها بجريمة الأم العراقية.
في ذات السياق، تداول مستخدمو المنصات مقطع فيديو حظي بآلاف الإعجابات والمشاركات، يقولون إنه يظهر عملية انتشال الطفلين من نهر دجلة.
لكن بالبحث عبر "غوغل" و"يوتيوب"، تبين أنه يرجع إلى العام 2016، لحادث في منطقة الناصرية جنوبي البلاد، ولا يمت لواقعة الأم قاتلة طفليها بصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مؤثر... هل هذه لحظة انتشال جثتي طفلين ألقتهما أمهما في نهر دجلة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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