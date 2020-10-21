شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستأنف رحلات الطيران إلى السعودية اعتبارا من 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عبر تويتر، إنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل.

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