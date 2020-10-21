شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست دولة الإمارات الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى عقد من خلال تقنيات التواصل المرئى واختتم فى وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





ترأس الاجتماع سلطان سعيد البادى الظاهرى وزير العدل، وشارك فيه أصحاب ال وزراء العدل والامين العام لمجلس التعاون الخليجى

Advertisements

ومثل دولة الإمارات فيه وفد من وزارة العدل ترأسه سعادة القاضى الدكتور سعيد على بحبوح النقبى القائم بأعمال وكيل الوزارة، وضم فى عضويته سعادة القاضى سلطان المطروشى الوكيل المساعد للشئون القانونية والقاضى عبد الرحمن مراد البلوشى مدير ادارة التعاون الدولي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات فى مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون. واستعرض أعمال لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة فى القوانين الأنظمة ، ومشروع النظام القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

كما تم استعراض اجتماعات اللجان المتخصصة من جهات التنفيذ والموضوعات الأخرى