شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد مواصلة دعمها للسودان ولحكومة عبد الله حمدوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بريطانيا، أنها ستواصل دعم السودان وحكومة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وقالت بريطانيا، إن دفع التعويضات لضحايا الإرهاب خطوة تاريخية تدعم انتقال السودان للديمقراطية.

وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوادنى، أن السودان يعود اليوم للنظام المالى والمصرفى العالمى، بعد قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن هذا يُمكّن مواطنينا بدول المهجر الذين ظلوا منذ اندلاع الثورة يتحرقون شوقاً لتحويل مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية.

وأوضح حمدوك، من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه بهذا القرار ينفتح المجال لإعفاء ديون السودان التى تبلغ 60 مليار دولار، كما أنه يُساعد على فتح الباب واسعاً للاستثمارات الإقليمية والدُّولية، ويساعدنا فى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، إذ ظللنا لأكثر من عقدين محرومين منها نتيجة للعقوبات.