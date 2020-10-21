شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة الإماراتية -التركمانية بمشاركة وزيرا خارجية البلدين..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، فى الإمارات، أعمال إجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية -التركمانية التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الجارى، عبر تقنية الإتصال المرئي فيما ترأس جانب جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية ترحيب الشيخ عبد الله برشيد ميريدوف، والوفد المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي اعتبرها تؤكد مدى حرص البلدين على توثيق أواصر التعاون المشترك واستكمال الجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة التي جمعتنا خلال الفترة الماضية، بهدف توطيد العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال بحث سبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد "أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان شهدت تطوراً ملحوظاً على امتداد 25 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتنطلق في ضوء ذلك مسارات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتنموي، وهو ما جسدته الزيارات رفيعة المستوى مثل زيارة فخامة الرئيس قربانقولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان لدولة الإمارات في مارس 2018، وزيارة معالي رشيد ميريدوف للدولة في شهر نوفمبر 2019".

و أشاد بمخرجات الدورة الخامسة للجنة المشاورات السياسية بين البلدين التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في شهر مايو الماضي، وأعرب عن تطلع دولة الإمارات لمواصلة التعاون والتشاور مع تركمانستان في القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح وتطلعات الشعبين الإماراتي والتركماني الصديقين نحو التطور والازدهار.

و شدد على أهمية تعزيز الجانبين للتنسيق بينهما بشأن مكافحة التطرف وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية، إلى جانب تشجيع ونشر قيم التسامح والتعايش.

و نوه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تحسن خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى تحقيق مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2019 قيمة إجمالية ناهزت 279 مليون دولار أمريكي بما يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة التبادلات التجارية خلال الأعوام القادمة، خصوصاً في قطاعات المعادن الأساسية، والصناعات البتروكيماوية، والسلع الزراعية والغذائية.

وأكد أهمية النهوض بالعلاقات الثنائية على المستوى الاستثماري، و قال : "على هذا الصعيد، أود أن أشير إلى الاجتماع المرئي الأول لمجلس الأعمال الإماراتي- التركماني، الذي عُقد في أغسطس 2020، بهدف بحث فرص عقد الشراكات الاقتصادية الواعدة وناقش سبل زيادة نمو التبادلات التجارية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال من البلدين.. وفي ضوء ذلك، أدعو الجانبين إلى تعزيز التعاون عبر هذه المنصة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في ظل التقاطع الذي تشهده الأولويات الاقتصادية لدى البلدين في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والإنتاج الغذائي والزراعي، والخدمات اللوجستية والنقل.

وقال : "وفي ضوء الأهمية الاستثنائية لقطاع الأمن الغذائي لدى الجانبين، فإنني أدعو الجهات المعنية بقطاع الأمن الغذائي من البلدين إلى تعزيز التنسيق بشأن زيادة تجارة المواد الغذائية بين الجانبين، وبحث فرص الاستثمارات المباشرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، والأصول الزراعية"، وأضاف أنه استكمالاً لأطر التعاون الثنائي بين البلدين، أدعو الجانبين إلى تعزيز التنسيق المشترك ضمن المنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ختام كلمته بمخرجات أعمال اللجنة وقدم الشكر لجميع المشاركين على جهودهم خلال الاجتماعات التحضيرية داعياً الجانبين إلى متابعة هذه المخرجات، والمُضي قدماً في تطبيق المبادرات الثنائية الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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من جانبه رحب رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان في كلمته خلال أعمال اللجنة بالشيخ عبدالله بن زايد و المشاركين في اللجنة المشتركة بين البلدين .. وقال :" أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن عظيم امتناني للجانب الإماراتي لتنظيم هذا الاجتماع وجهوده الحثيثة لإنجاحه.. إننا نحتفل هذا العام بمرور ٢٥ عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركمانستان وأود أن أهنئكم بهذه المناسبة ".

و تطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة منوها في هذا الصدد إلى المحادثات رفيعة المستوى بين رؤساء الدولتين والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.. وأشار في هذا الشأن إلى الإتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما رئيس جمهورية تركمانستان مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 25 يوليو الماضي.

و أكد أن العلاقات السياسية بين الإمارات وتركمانستان تستند إلى ٤٩ اتفاقية ثنائية و وثائق أخرى .. موضحا أن المشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين تسهم في تعزيز ودعم هذه العلاقات، وأشار في هذا الشأن إلى اللقاء الذي جمعه، والشيخ عبدالله بن زايد في ٢٢ يونيو الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي وما أسفر عنه من نتائج ايجابية، وأعرب عن شكره و امتنانه لدعم الإمارات لبلاده في مجالات تعزيز السلام و الأمن و الطاقة المستدامة والنقل.

و شدد على أن جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 تهدد العالم بأسره الأمر الذي دفع تركمانستان إلى الدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي القائم على قيم التضامن لمكافحة هذا الفيروس.. منوها إلى التدابير الشاملة والمستمرة التي اتخذتها بلاده في ها المجال.

و ثمن جهود الإمارات العربية المتحدة الحثيثة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي.. معرباً عن امتنان بلاده للدعم الذي قدمته الإمارات في هذا الصدد ما يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين الدولتين.

و قد قام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان الصديقة بالتوقيع على محضر أعمال إجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية – التركمانية والتي استمرت 8 أيام.

حضر الاجتماع المرئي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وعدد من المسؤولين في البلدين.