شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بر أبوعريش» يعلق على قرار البلدية بإيقاف العمل في مبنى الجمعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق رئيس جمعية البر الخيرية في أبو عريش محمود الأقصم على قرار بلدية أبو عريش بإيقاف العمل في مبنى الجمعية بدعوى وجود مخالفة في تنفيذه على أرض الواقع مقارنة برخصة البناء الصادرة منها.

وأضاف الأقصم، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الخطأ الذي ذكرته البلدية بسيط جدا ويتمثل في بروز أحد الجوانب من الجهة الغربية.

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وقال إن عملية البناء في هذه المساحة الصغيرة، سببها أن الأرض قريبة من مقر الجمعية الرئيسي ويتم الاستفادة منه في تنظيم الدورات التدريبية بعد توسع عملهم.

وتابع محمود الأقصم أن المبنى إنشائيا سليم والترخيص صادر من البلدية والمخالفة بسيطة وهي بروز جزء من الجهة الغربية تعويضا لما تم حذفه من الأرض وبإذن الله يتم استكمال العمل خلال يومين .

يذكر أن بلدية أبو عريش أوضحت في بيان لها، أن المبنى استوفى الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص، إلا أن التنفيذ في الطبيعة مخالف للرخصة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف البناء إلى حين معالجة المخالفة، والتأكد من سلامة المبنى وفقاً للأنظمة والتعليمات.