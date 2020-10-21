شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 وافدين يتاجرون بشرائح اتصالات محلية بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 وافدين من الجنسية البنجلاديشية يقومون ببيع وتصريف شرائح الاتصالات تحت غطاء المحل الذي يعملون به، ويستخدمون شقتهم السكينة معملاً لتفعيل الشرائح.
وأضافت شرطة الرياض أنه تم مداهمة الموقع والقبض عليهم وعُثر بداخل الموقع على 5751 شريحة لشركات محلية مختلفة مشغلة للاتصالات، وأجهزة قارئ بصمة وأجهزة لابتوب ومجموعة من القصاصات الورقية تحمل بصمات تستخدم لتسجيل الشرائح بأسماء مجهولة.
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