- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيت جوز الهند يعزز المناعة ويدمر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف بعض الأطباء في الفلبين عن قدرات لزيت جوز الهند، يزعمون أنها تعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، ويمكن أن تدمره.
ووفقا لموقع Argumenti.ru الروسي، فإن أطباء في الفلبين توصلوا إلى هذه النتيجة المفاجئة خلال تجربة شارك فيها 56 مريضا يعانون من الحالة الخفيفة لمرض "كوفيد-19".
ويؤكد علماء مجلس البحوث الطبية والابتكارات في الفلبين، أن جزيئات زيت جوز الهند البكر يمكنها تخفيض كمية جزيئات الفيروس التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الدم بنسبة 60-90%. كما أنها، وفقا لتقديراتهم، قادرة على إطالة عمر خلايا جسم الإنسان. وفقا لروسيا اليوم.
وقد اعترف الباحثون بأنهم لم يتوقعوا الحصول على مثل هذه النتائج عند بداية اختبارهم للفرضية. وتجري حاليا في أحد مستشفيات الفلبين دراسة تفصيلية للعلاقة بين تناول زيت جوز الهند والحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19".
ولم تؤكد مصادر أو دراسات أخرى هذه النتائج، ما يشير إلى الحاجة إلى دراسة وأبحاث أخرى مستفيضة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر زيت جوز الهند يعزز المناعة ويدمر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.