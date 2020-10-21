مدينة تزيح أبها عن صدارة أبرد المدن السعودية

جاء ذلك وفق ما أورده بحسابه على تويتر، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند.

وقال المسند : "بعد مضي بضعة أشهر من تصدر مدينتي أبها وخميس مشيط لصدارة قائمة أبرد المدن السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدّر مدينة حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدُّر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر أبريل تقريباً".

ونشر المسند قائمة بدرجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في المملكة، حيث سجلت مدينة حائل (شمال) 11.8 درجة مئوية، تلتها خميس مشيط (جنوب غرب) بـ 12 درجة، فيما حلت أبها (جنوب غربي) ثالثة في قائمة أبرد المدن السعودية مسجلة 12.2 درجة مئوية.

وبشكل عام ستشهد المملكة طقسا مستقرا على أغلب مناطقها خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة مُعتدلة وأقل من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام في شمالي ووسط وشرقي البلاد، بحسب موقع "طقس العرب".

وتتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز شرق البحر المتوسط ابتداءًا من يوم الجمعة، يعمل على انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط المملكة ليصبح الطقس مُعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة ليلاً.