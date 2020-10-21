بعد قرار تجميد أرصدتهم... خطوة من "مشاهير غسيل الأموال"

وقررت محكمة الجنايات حجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم للحكم بعد أسبوع، وفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

© AP Photo / GUSTAVO FERRARI

وطالب محامي المتهمين أمام محكمة الجنايات، بإلغاء قرار النيابة العامة بشأن تجميد حسابات المتهمين البنكية، مؤكدا أن موكليهم المتظلمين بحاجة لفتح حساباتهم وتسيير أمورهم المعيشية.

ومن المقرر أن تبحث المحكمة عما إذا كان يحق للمتظلمين فتح حساباتهم قبل صدور الحكم في البلاغات المرفوعة من وحدة التحريات المالية ضدهم، والتي تتهمهم بغسل الأموال.

وقررت دولة الكويت، في شهر يوليو/ تموز، حظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند على رأس القائمة.

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جاء قرار النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية.

وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، إذ جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم: يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.