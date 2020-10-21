وتحدث بومبيو بعد أيام فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن السودان سيُرفع من قائمة الإرهاب بعد أن حول أموالا لتعويض ضحايا أمريكيين وأسرهم.
ومع ذلك، لم يصل بومبيو إلى حد القول إن إزالة السودان ستكون مرتبطة بما إذا كانت ستوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وكانت محكمة أمريكية قد أدانت حكومة السودان السابقة بقيادة عمر البشير بتنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في أغسطس/آب 1998، وأيضا بمحاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) في عام 2000، في ساحل خليج عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أمريكا بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.