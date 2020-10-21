بومبيو: أمريكا بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

وتحدث بومبيو بعد أيام فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن السودان سيُرفع من قائمة الإرهاب بعد أن حول أموالا لتعويض ضحايا أمريكيين وأسرهم.

ومع ذلك، لم يصل بومبيو إلى حد القول إن إزالة السودان ستكون مرتبطة بما إذا كانت ستوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وكانت محكمة أمريكية قد أدانت حكومة السودان السابقة بقيادة عمر البشير بتنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في أغسطس/آب 1998، وأيضا بمحاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) في عام 2000، في ساحل خليج عدن.