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ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودى ويستعرضان المستجدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد فى قصر الصافرية هذا اليوم ، صاحب فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، بحسب وكالة الانباء البحرينية .

 

ورحب ملك البحرين،  بسمو وزير الخارجية السعودى ، وكلفه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده وتمنياته الطيبة للشعب السعودى الشقيق بالمزيد من الرفعة والإزدهار.

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وقد تم خلال المقابلة بحث كل ما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية ، واستعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين وما يشهده التعاون والتنسيق والعمل الأخوى المشترك من مستوى متقدم، وإضافةً إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية .

 

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