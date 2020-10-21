شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو للحل السلمى فى ليبيا وخروج المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو،: نثنى على الجهود الليبية خلال اجتماعات جنيف لتحقيق وقف إطلاق النار، متابعا: ندعو لخروج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى: ندعم الحل السلمي في ليبيا، وبشأن رسائل المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري كلينتون قال مايك بومبيو، "سيتم الإعلان عن قضيتها فى الوقت المناسب"، كما تطرق للخلاف بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، قائلا: الموقف الأمريكى لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين.

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