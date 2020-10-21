شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 2648 إصابة كورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ تفشى الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن عن تسجيل 2648 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الأردن، عن تقليص حظر التجول الشامل بسبب كورونا إلى يوم الجمعة فقط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كان الأردن أعلن عن تسجيل 2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقبلها أعلنت السلطات الصحية الأردنية تسجيل 35 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلن الأردن عن تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة، الأحد، وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت يوم السبت الماضى، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.