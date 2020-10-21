شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات. وأوضحت الوزارة، فى بيان عن التقرير الوبائى ليوم الأحد الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١ حالة فى ولاية الخرطوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها فى ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 3019 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و711 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
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