شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يدعو المواطنين لإنجاح الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، اليوم /الأربعاء/، أن المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية هو واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي مقدمتهم الجيش.

وقال شنقريحة - في تصريحات له خلال زيارته للناحية العسكرية الخامسة بولاية قسنطينة (شمال شرق) اليوم - "إن واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل تحقيق التغيير المنشود".

وأضاف شنقريحة أن "الكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الأبي، الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون، ولأن الأمر يتعلق بالجزائر أرض الملايين من الشهداء، الذين منحوا أعز ما يملكون، من أجل أن يعرف وطنهم معاني التحرر الحقيقي ومعاني الاستقلال الكامل، المتمثل في تمكين الإرادة الشعبية بمفهومها الحقيقي والصحيح من رسم معالم مستقبل الوطن بكل حرية وديمقراطية".

وأصدر رئيس الأركان الجزائري تعليماته اليوم، بضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات والتدابير الوقائية، من أجل ضمان السير الجيد للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الأول من نوفمبر المقبل.