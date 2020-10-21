وذكرت الوكالة أن "ناطوري كارتا"، أو حرس المدينة، هم مجموعة من اليهود يعيشون بالقدس ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية "ولا يعترفون بإسرائيل"، بحسب الوكالة. ​وتعتقل السلطات الاسرائيلية الأخرس المنحدر من قرية صلة الضهر في الضفة الغربية منذ يوليو/ تموز الماضي، وتتهمه بالانتماء إلى "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إضرابه عن الطعام... يهود يشاركون في وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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