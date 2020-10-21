شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إن المملكة أطلقت اليوم الأربعاء استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وستعلن عن عدة شراكات في هذا الإطار. وأضاف الغامدي في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها المملكة أن السعودية ترغب في بناء نفسها كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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