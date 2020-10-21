شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يأمر بتعزيز منطقة "الفرحاتية" بقطاعات من الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم /الأربعاء/، أن الكاظمي أمر بتعزيز منطقة "الفرحاتية" في صلاح الدين بقطاعات الجيش.

وقال رسول - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن عملية تطهير جزيرة كنعوص ستعزز الأمن لمناطق الموصل وصلاح الدين"، مشيرا الى أن زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين رسالة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبها الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف أن الكاظمي أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطاعات الجيش، منوها بأنه من الواضح وقوف داعش وراء جريمة "الفرحاتية" بهدف خلط الأوراق وإحداث فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين، لافتا إلى أن فريق التحقيق مازال يجمع المعلومات حول الحادث وهناك شهادات لأصحاب العزاء والمواطنين.

وكان مصدر أمني قد أفاد السبت الماضي، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

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