شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يجتمع مع مسؤولى صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اجتماعا عبر الاتصال المرئي، اليوم /الأربعاء/، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعوز، وعدد من مسؤولي الصندوق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه قد جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالتعاون في إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث في السياسات المالية والنقدية إضافة إلى إعداد بعض الأوراق الفنية في هذا المجال.

جدير بالذكر أنه سيعقد الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي يوم الأحد القادم الموافق 25 أكتوبر.

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