شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وإسرائيل تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى ووزير خارجية إسرائيل جابى أشكنازى ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. جاء خلال اتصال هاتفى جرى بين الوزيرين بثته وكالة الأنباء البحرانية "بنا" اليوم الأربعاء، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة التوقيع على البيان المشترك بين المملكة وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، إضافة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات متعددة، وما يمثله ذلك من إنجاز تاريخي سيسهم في توسيع سبل التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لشعوبها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين وإسرائيل تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.