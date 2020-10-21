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شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال "عروس الثورة".. إبداع من رحم مأساة انفجار ميناء بيروت (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناشطون لبنانيون عن نصب تذكارى باسم "عروس الثورة" تزامنا مع مرور سنة على ذكرى انطلاق مظاهرات 17 أكتوبر 2019 التى أدت لاستقالة حكومة سعد الحريرى، بحسب موقع "العين" الاماراتية.
وقال نشطاء إن التمثال الذى يطلق عليه أيضا "سيدة الحرية" ولد من رحم المأساة، وتم وضعه فى مكان انفجار مرفأ بيروت..
وتمثال السيدة اللبنانية جاء من إبداع عدد من الفنانين اللبنانيين باستخدام أنقاض انفجار مرفأ بيروت الذى هزت أحداثه العالم فى شهر أغسطس.
وتضمن التمثال ساعة تحت قدمى السيدة، كانت متوقفة عند لحظة الانفجار فى نحو الساعة 6:08 مساء يوم 4 أغسطس 2020.
تمثال المرأة المكوّن من بقايا زجاج وحديد وركام تم رفعه إلى جانب شعلة الثورة التى أضيئت فى التوقيت ذاته يوم السبت الماضى بمشاركة حشد من المواطنين الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية.
وعلّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الصورة قائلة: “سيّدة الحرية اللبنانية الخاصة بنا، مصنوعة من الزجاج المحطّم جراء الانفجار المدمّر الذى حدث فى مرفأ بيروت”.
تمثال عروس الثورة على انقاض مرفا بيروت
تمثال عروس الثورة
تمثال عروس الثورة بموقع انفجار بيروت
تمثال عروس الثورة فى بيروت
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