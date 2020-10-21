شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والمجر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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