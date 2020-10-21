شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع البريطانية تؤكد للكاظمى الالتزام بأمن العراق وقتال تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع البريطانية لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى الالتزام بأمن العراق وقتال تنظيم داعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصل مساء الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولته الأوربية الرسمية.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بيان لرئاسة الحكومة العراقية إن مصطفى الكاظمي وصل إلى لندن، وقبل لندن زار الكاظمي العاصمتين باريس وبرلين والتقى هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وزيارة مصطفى الكاظمى إلى لندن هي المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوربية التي تشمل العواصم الفرنسية والألمانية والبريطانية.