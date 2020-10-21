شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنهى حظر التجول الليلى فى 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطنة ستنهي حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر.

وكانت قد قررت سلطنة عمان حظر استخدام الشواطئ حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وأهابت اللجنة العليا بالجميع وخصوصاً الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.