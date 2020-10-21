شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة التونسية، ضرورة التزام الإجراءات الوقائية لمنع تفشى الوباء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصف وزير الصحة التونسى، فوزى مهدى، الوضع الصحى فى البلاد بـ''الحرج''، فى ظل الانتشار السريع جدًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مشيرًا إلى أن إجمالى الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس "التاجي" بلغ 740 حالة.

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه فى ضوء الانتشار الوبائى الكبير، تم تصنيف 40 معتمدية كمناطق حمراء، موضحًا أن السبب الرئيسى لقرار رئاسة الحكومة، بفرض حظر التجول ليلًا بكامل تراب البلاد، وإعطاء الإذن للولاة بإعلان ذلك بمناطقهم، جاء بناءً على دراسات علمية بينت أن أكثر حالات العدوى بفيروس "كورونا" تم تسجيلها ليلًا خلال التجمعات بالمطاعم وفى أماكن السهر.