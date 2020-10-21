الجيش الليبى: وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة على الأراضي الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب ، إن الحوار في جنيف كان مسؤولا ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن التدخلات الأجنبية عمق الأزمة في ليبيا. Advertisements ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي ، إلى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة على الأراضي الليبية.

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