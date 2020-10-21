وقال الفريق شنقريحة في كلمة خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الأربعاء، إن "واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل تحقيق التغيير المنشود"، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
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وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا سابقا الشعب إلى التوجه للجان الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لـ "رسم معالم الجزائر الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من الاستفتاء في الجزائر...رئيس الأركان: الكلمة الآن للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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