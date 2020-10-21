ولي عهد السعودية يدعو شركاء المملكة لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي

موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سلمان، في كلمة له بقمة الذكاء الاصطناعي التي تنعقد في الرياض عبر تقنية الفيديو: "أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، ونتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية".

من جانبه، قال رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي: "الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة. وبحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال".

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، أنه توجد فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية. Advertisements

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث يسعى المشاركون للوقوف على سبل تعزيز حركة التجارة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تسعى لتعزيز الحركة التجارية المحلية والإقليمية، من خلال تقنيات مبتكرة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتقام في نسختها الأولى افتراضيا، يومي 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري؛ ستكون منصة عالمية بارزة تجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والأكاديميين في القطاعات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".