المصريون في كندا وأمريكا يبدأون التصويت في انتخابات البرلمان

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن التصويت بدأ في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة، حيث بدأت سفارة مصر فى واشنطن وكندا، استقبال بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع.
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وذكر الموقع أنه "بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيتات التى حددتها الهيئة وفقا للجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس النواب.
ويحق التصويت للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتوجهون مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك حتى يتسنى وصول كافة خطابات التصويت إلى البعثات قبل انتهاء عمل المقار الانتخابية فى الخارج مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر فى تمام التاسعة مساء.
وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، واسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الاحمر، والاسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
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