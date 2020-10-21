سلطنة عمان تحدد موعد انتهاء الحظر الليلي

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أعلنت اللجنة العليا أن الحظر المفروض على الحركة الليلية سينتهي يوم 24 أكتوبر الساعة الخامسة صباحًا.
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وفي إطار متابعة اللجنة العليا لجهود وزارة التربية والتعليم في تشغيل المدارس للعام الدراسي 2020/2021م، فإنها تؤكد على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بُعد.
وكانت قد سجلت وزارة الصحة العمانية، 110594 إصابة بفيروس كورونا والوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96400 لتصل نسبة الشفاء إلى87%.
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