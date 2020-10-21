سلطنة عمان تحدد موعد انتهاء الحظر الليلي

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أعلنت اللجنة العليا أن الحظر المفروض على الحركة الليلية سينتهي يوم 24 أكتوبر الساعة الخامسة صباحًا.

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وقد دعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض والحفاظ على النفس البشرية وصونها، وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا بالتواصل مع الجهات المختصة.

وفي إطار متابعة اللجنة العليا لجهود وزارة التربية والتعليم في تشغيل المدارس للعام الدراسي 2020/2021م، فإنها تؤكد على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بُعد.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة العمانية، 110594 إصابة بفيروس كورونا والوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96400 لتصل نسبة الشفاء إلى87%.