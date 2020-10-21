وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 560 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 560 شخصًا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم (شمال غرب) وبومرداس والشلف والجزائر العاصمة وتيبازة (شمال) وعنابة وسكيكدة والطارف (شمال شرق).
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم لإعلان حصيلة عملياتها في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، إنه تم توقيف 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتبسة (شمال شرق( وإيليزي (جنوب).
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 21 تاجر مخدرات وضبط 10 قناطير و65 كيلوجراما من المخدرات و16.044 كيلوجرام من مادة الكوكايين.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملياتها أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في كل أنحاء البلاد.
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